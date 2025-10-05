Carević uoči Rijeke: ‘Viroza stvara probleme. Rijeka je favorit, ali…’

Podijeli :

YouTube HNK Gorica

Gorica u nedjelju od 15:45 dočekuje Rijeku u devetom kolu HNL-a. Aktualni prvaci u gostima love prvu prvenstvenu pobjedu pod vodstvom Victora Sancheza.

Domaći u susret idu bez Ante Ercega koji ne smije igrati zbog crvenog kartona, a u kadar se vraća veznjak Iker Pozo.

Utakmicu je najavio trener Gorice Mario Carević.

“Imamo nekih problemčića, viroza je ušla u svlačionicu, vidjet ćemo što će biti s Filipovićem i tko će biti na sto posto. Perić je i dalje ozlijeđen, a Ercega nemamo zbog kartona. Rijeka je sigurno favorit s obzirom na to kakav kadar ima. To je ekipa koja je prošle sezone osvojila dvostruku krunu, no trenutačno nije u najboljoj situaciji”, rekao je pa nastavio:

“Ne trebamo razmišljati na taj način, oni su stvarno opasni u svakoj utakmici. Bilo je utakmica u kojima su bili jako dobri i rezultat je mogao otići i na drugu stranu. Oprezni smo, ali ako budemo pravi i ispravimo greške iz prošle utakmice, možemo ostvariti dobar rezultat”.

Nada se da loše vrijeme neće ‘otjerati’ navijače s tribina:

“Važna nam je i podrška navijača s tribine. Naravno da svi želimo da bude što više ljudi, veći je gušt igrati i imaš veću motivaciju. Stvarno se nadam da će opet doći puno ljudi i da će nam biti lakše”.