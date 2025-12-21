Carević: Nije normalno da su tri minute nadoknade, to nisam vidio od Eura 1996.

Riječani su jesenski dio prvenstva zaključili pobjedom protiv Gorice 1:0, jedini strijelac bio je Jurić u 53. minuti.
Rijeka je ovim trijumfom jesenski dio sezone završila na petom mjestu tablice s 24 boda, dok je Gorica sedma s 19. Utakmicu je komentirao Mario Carević, trener Gorice.
“Čestitam Rijeci na pobjedi. Što se tiče same utakmice, prvih 20-ak minuta su nas spustili u niži blok, što nam nije bio cilj. Nakon toga smo imali dosta kontrole, ali opet se pokazuje naša boljka, imali smo puno situacija gdje smo morali odraditi bolji zadnji pas. To ne ulazi u statistiku, ali u mojoj glavi su to dobre situacije za gol. Morat ćemo poraditi na tome”, rekao je Carević pa dodao:
“Nadam se da ćemo dovesti i neke individualce, igrače koji mogu to riješiti. To nam fali. Rijeka je agresivna, dobro puni dubinu, ali nisu imali neke izrazite šanse. I mi smo na momente bili dobri, ali to sve zapne u lošoj odluci. Fascinantno mi je da je bila nadoknada od tri minute nakon bakljade i šest izmjena. Tri minute nisam vidio od Europskog prvenstva 1996. Vjerojatno mi ne bismo izjednačili, ne govorim u tom kontekstu, ali nije normalno da su tri minute nadoknade.”
Dao je i svoju analizu polusezone:
“Sedmi smo na tablici i to je zadovoljavajuće, ali bodovna razlika u odnosu na ekipe s dna nije velika. Izgubili smo 24 igrača, sve nove smo doveli. Stoga mogu biti zadovoljan, ali nadam se više i nadam se da ćemo dovesti dva-tri pojačanja, fali nam individualnosti i brzine. Teško je svaki put kroz igru i mehanizme doći gore. Ako uspijemo dovesti neko brzo krilo ili napadača, mislim da će ova ekipa biti puno bolja”, rekao je.
