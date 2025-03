Cannavaro otkrio stanje Petkovića pa nastavio: ‘Nadam se da teren neće biti kao protiv Osijeka’

No, tko je mislio da su svi igrači zdravi i spremni, grdno se prevario – problemi su i dalje tu, a Cannavaro ne zna na koga će sve moći računati.

“Imamo neke probleme, kao i uvijek. Danas ćemo nakon treninga odlučiti tko će biti u momčadi. Moramo vidjeti doktore pa ću znati više,” rekao je Cannavaro, kao da je već pomalo navikao da mu svaki tjedan netko otpada iz sastava.

Naravno, svjestan je koliko će utakmica biti teška, jer Lokomotiva nikad ne dolazi s bijelom zastavom.

“Oni su jako dobra momčad, intenzivna, agresivna, zabijaju dosta golova. Svi koji igraju protiv nas, dodatno su motivirani, to već znamo. Moramo se fokusirati na svaku iduću utakmicu, sad je koncentracija na Lokomotivu. Znamo da su utakmice prije i poslije reprezentativne stanke uvijek opasne, najopasnije, moramo dobro pripaziti. Moramo biti agresivniji, ali ne mijenjati naš stil i filozofiju. Naravno, to nosi rizik, ali radili smo dobro na treningu i mislim da smo spremni za ovaj izazov.”

Koliko poznaje Silvija Čabraju, trenera protivničke ekipe? Pa, ne previše detaljno, ali zna da se njegova ekipa neće predati.

“Iskusan je stručnjak, njegova momčad radi jako dobro. Uvijek kad analiziraš protivnika vidiš neke dobre i loše stvari, ali oni su stvarno dobri. Neću pričati o pojedincima, imaju dobar mix iskusnih i mladih igrača, a i znate da više volim pričati o svojim igračima.”

Jedno od glavnih pitanja bilo je tko će uopće igrati. Jasno je da Pierre-Gabriel ne može zbog kartona, a opcija za zamjenu je Stefan Ristovski, koji trenira s ekipom. Ali, Cannavaro nije tip koji unaprijed otkriva startnih 11.

“Neće igrati Pierre-Gabriel zbog kartona. Ristovski? Da, on trenira, vidjet ćemo hoće li ga on zamijeniti. Ne volim govoriti prvih 11, jer ih želim sve motivirati, hoću da svi igrači budu spremni. Svi moraju biti motivirani, zato nisam od onih, koji će dati prvih 11 odmah prvi dan treninga u tjednu.”

I naravno, pitanje koje sve zanima – hoće li Bruno Petković dobiti više minuta? Napadač se vraća nakon ozljede, a Cannavaro se nada da će ga moći sve više koristiti.

“Nadam se, to ne ovisi o meni, nego o njemu i njegovoj spremi. On svaki dan izgleda sve bolje, naporno radi, napreduje, vraća se. To je maratonska situacija s njim, želimo mu dati što više minuta iz utakmice u utakmicu, vidjet ćemo hoće li moći.”

I dok je u Zagrebu opet počela padati kiša, pitanje terena postalo je neizbježno. Svi se sjećaju blatnjavog Maksimira protiv Osijeka.

“Nadam se da teren neće biti kao protiv Osijeka. Nije to moj posao, ali vjerujem da neće biti travnjak kao tad. Volim kišu, ovo su dobri uvjeti, najbolji uvjeti za nogomet, samo da nema vjetra, to ne volim.”

U subotu će se vidjeti koliko je Dinamo spreman, a Cannavaro je jasan – ekipa mora biti maksimalno fokusirana, jer Lokomotiva neće doći s figom u džepu.