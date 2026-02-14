Caktaš zabio gol u dresu Dugopolja nakon 14 godina, velika borba za HNL!

Podijeli :

NK Dugopolje

Nogometaši Dugopolja pobijedili su Rudeš 3:1 u derbiju 18. kola drugog ranga hrvatskog nogometa.

Ovom pobjedom Dugopolje je preskočilo Rudeš na prvom mjestu prvenstvene ljestvice. Domaćin Dugopolje je povelo golom Josipa Balića u 13. minuti, a Karlo Kamenar u 33. zabija za 1:1. Za preokret 2:1 zabija Mijo Caktaš, a treći gol za konačnu pobjedu Dugopolja djelo je Stipe Mišure iz 79. minute.

Caktašu je to bio prvi gol u dresu Dugopolja nakon 6. studenog 2011. godine i pobjede 3:0 protiv Radnika iz Sesveta. Ujedno mu je to i 136. gol u 405. nastupu u klupskoj karijeri, a ujedno je i šesti najbolji strijelac HNL-a sa 101 golom.

Dugopolje je prva momčad druge lige s 33 boda, bod manje ima Rudeš, dok je Karlovac treći s 30 bodova. Četvrtoplasirana Cibalia ima utakmicu manje i 29 bodova.