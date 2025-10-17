Čabraja o odlasku iz Lokomotive: ‘To znamo samo ja, moja supruga i još nekoliko ljudi…’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Utakmicom Vukovara 1991 i Lokomotive ovog petka (18 sati) otvara se 10. kolo HNL-a.

Bit će to susret Silvije Čabraje sa svojim bivšim klubom. Čabraja je prije nešto manje od mjesec dana sjeo na klupu Vukovara 1991. Sada je dobio pitanje o rastanku s bivšim klubom, Lokomotivom.

“To znamo samo moja supruga, ja i još nekoliko ljudi. Nisam se rodio u Lokomotivi, nadao sam se da neću ni umrijeti tamo. Ne znam reći je li mi zafalio trenerski posao dok sam bio sportski direktor, ali znam da volim izazove. Vukovar je za mene novi izazov i novo iskustvo, svakako vjerujem u sebe, svoj stožer i klub. Izazovnost je glavni razlog zašto sam prihvatio poziv kluba”, rekao je Čabraja za Sportske novosti.

Govorilo se i da bi mogao preuzeti Rijeku ili mostarski Zrinjski…

“U jednom trenu sam rekao da me još nisu vezali samo za Real Madrid.”

Komentirao je momčad Lokosa koja je na trećem mjestu ljestvice.

“Dobro su se koncipirali, doveli kvalitetne igrače i sigurno imaju puno jači roster u odnosu na prošlu sezonu. Kakav je trener Jelavić? Ne bih komentirao izgleda li to ovako ili onako, na kraju će sve pokazati rezultat.”