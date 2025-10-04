Čabraja: Nakon Hajduka vjerujem da imamo snage za ostati u ligi

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Trener Vukovara osvrnuo se na tijesni poraz protiv Hajduka.

Hajduk je upisao vrijednu gostujuću pobjedu protiv Vukovara rezultatom 1:0. Strijelac odlučujućeg pogotka bio je Rokas Pukštas, koji je u 38. minuti iskoristio prostor u sredini terena i snažnim udarcem lijevom nogom s distance matirao domaćeg vratara.

Domaći su se u teškoj situaciji našli već u 25. minuti, kada je Vito Čaić dobio izravan crveni karton. Hajduk je pritom nastupio bez ozlijeđenog kapetana Marka Livaje, a ulogu centralnog napadača preuzeo je Ante Rebić.

Trener Vukovara Silvijo Čabraja nakon susreta je istaknuo:

“Igračima svaka čast na htijenju i zalaganju. Stvorili smo nekoliko izglednih prilika. Ne mogu biti nezadovoljan, ali eto jedan kiks, ne isprati se igrač i primimo pogodak. Bili bismo sretniji, naravno, da smo uzeli bod. Bili smo blizu.”

Osvrnuo se na borbu za opstanak u ligi:

“Vjerujem kako su nas već svi otpisali, ali nakon danas vjerujem da imamo snage za ostati u ligi. Mislim da Hajduk nije stvorio ništa više šansi od nas i da smo do crvenog kartona bili u egalu.”

Hajduk se bodovno (19) izjednačio s Dinamom uz jednu odigranu utakmicu više, dok je Vukovar ostao posljednji s pet osvojenih bodova.