VIDEO / Bayern golčinom Olisea slomio Wolfsburg: Majerova ekipa u posljednjem kolu igra za ostanak u Bundesligi

U posljednjem subotnjem ogledu pretposljednjeg 33. kola Bundeslige nogometaši Bayerna su u gostima s minimalnih 1:0 pobijedili Wolfsburg.

Jedini je pogodak postigao Olise u 56. minuti kada je sjajno, s vrha šesnaesterca, naciljao suprotni kut domaćih vrata. Bayern je šansu za vodstvo propustio u 36. minuti kada jedanaesterac nije realizirao Kane. U samoj završnici ogleda je domaći igrač Svanberg pogodio vratnicu.

Wolfsburg je ostao na 16. mjestu te ima isto bodova kao i St. Pauli koji je na 17. poziciji. Posljednji je Heidenheim koji ima tri boda manje, ali i utakmicu manje te će u nedjelju gostovati kod Kolna. Dvije najslabije momčadi direktno ispadaju u drugu ligu, dok će sastav koji bude 16. dodatno razigravati za ostanak u ligi. U posljednjem kolu međusobno igraju St. Pauli i Wolfsburg u Hamburgu, dok Heidenheim igra na domaćem terenu protiv Mainza.

Za Wolfsburg je od 66. minute zaigrao Lovro Majer, dok je na drugoj strani cijelu utakmicu za Bayern odradio Josip Stanišić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.