Ugledni njemački list odao počast Lovri Majeru

Uoči početka sezone, ugledni njemački list Kicker objavio je popis igrača koji bi mogli biti najveća iznenađenja, a među njima se našao i hrvatski reprezentativac Lovro Majer:

“Majer je u sjajnoj poziciji nakon oporavka. Wolfsburgov playmaker je u odličnoj formi te je definitivno kandidat za početnu postavu”, napisali su Nijemci te dodali da je 27-godišnji Majer većinu prošle sezone propustio zbog ozljede gležnja.

Podsjetimo, Majer je u ljeto 2023. godine prešao u Wolfsburg u transferu vrijednom 30 milijuna eura, koliko su Nijemci platili Rennesu. U Francusku je stigao dvije godine ranije, kada je Rennes Dinamu platio 12 milijuna eura.

U dresu Wolfsburga odigrao je 46 utakmica, zabio osam golova i upisao osam asistencija.

Prema Transfermarktu, njegova trenutna vrijednost iznosi 17 milijuna eura.

