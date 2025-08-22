Vraća se Bundesliga: Evo gdje možete gledati okršaj Bayerna i Leipziga

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Njemački prvak Bayern Munchen večeras od 20:30 na Allianz Areni dočekuje RB Leipzig na otvaranju nove sezone Bundeslige.

U prvoj službenoj utakmici Bayern je pobijedio Stuttgart 2:1 u Superkupu i tako na najbolji mogući način najavio otvaranje nove bundesligaške sezone.

Bayern očekivano i dalje predstavlja najvećeg favorita za osvajanje Bundeslige, što potvrđuje i činjenica da u posljednjih trinaest sezona samo jednom nisu bili prvaci. Ovog ljeta momčad je dodatno pojačana dolascima Luisa Diaza i Jonathana Taha, dok su klub napustili Leroy Sane, Kingsley Coman i legendarni Thomas Muller,

Njemački prvak će biti bez Jamala Musiale zbog teške ozljede gležnja, dok se u napadu očekuju Harry Kane, Serge Gnabry i Luis Diaz.

S druge strane, Leipzig će se osloniti na Loisa Opendu u napadu, dok bi Xavi Simons trebao prijetiti s pozicije ofenzivnog veznog.

Josip Stanišić očekuje se u početnoj postavi njemačkog giganta, a okršaj Bayerna i Leipziga možete pratiti na Sport Klubu 1 od 20:30.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.