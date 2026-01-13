Odgođena večerašnja utakmica Vuškovićevog HSV-a!

Od 20:30 se trebala igrati utakmica 17. kola Bundeslige između HSV-a i Bayer Leverkusena, no njemački nogometni savez ju je iznenada odgodio samo nekoliko sati prije početka.
Prošlog tjedna Hamburg je pogodio snijeg pa su službe za održavanje stadiona užurbano čistile Volksparkstadion kako bi bio spreman za utakmicu.
Iako je danas zatoplilo i snijeg se počeo topiti, stručnjaci su utvrdili da se na krovu nakupila velika količina vode koja se nije mogla odvoditi. Takva situacija mogla je ozbiljno opteretiti konstrukciju i ugroziti sigurnost svih na stadionu.
⚠️ HSV – Leverkusen kurzfristig abgesagt
Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat das Bundesliga-Heimspiel des HSV gegen Bayer Leverkusen am Dienstagabend kurzfristig abgesagt. Grund für die Spielabsage am 17. Spieltag sind statische Sicherheitsbedenken in Folge des extremen… pic.twitter.com/auxyEI8Qbc
— Hamburger SV (@HSV) January 13, 2026
Zbog toga je utakmica odgođena, a novi datum odigravanja bit će naknadno objavljen.
