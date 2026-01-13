Odgođena večerašnja utakmica Vuškovićevog HSV-a!

Prošlog tjedna Hamburg je pogodio snijeg pa su službe za održavanje stadiona užurbano čistile Volksparkstadion kako bi bio spreman za utakmicu.

Iako je danas zatoplilo i snijeg se počeo topiti, stručnjaci su utvrdili da se na krovu nakupila velika količina vode koja se nije mogla odvoditi. Takva situacija mogla je ozbiljno opteretiti konstrukciju i ugroziti sigurnost svih na stadionu.

⚠️ HSV – Leverkusen kurzfristig abgesagt Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat das Bundesliga-Heimspiel des HSV gegen Bayer Leverkusen am Dienstagabend kurzfristig abgesagt. Grund für die Spielabsage am 17. Spieltag sind statische Sicherheitsbedenken in Folge des extremen… pic.twitter.com/auxyEI8Qbc — Hamburger SV (@HSV) January 13, 2026

Zbog toga je utakmica odgođena, a novi datum odigravanja bit će naknadno objavljen.