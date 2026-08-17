Gorica: Carević ne ide na operaciju i nastavlja normalno obavljati svoj posao

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Gorica je reagirala na informacije da bi trener Mario Carević zbog navodne operacije kukova mogao privremeno napustiti klupu. Iz kluba su takve tvrdnje odlučno demantirali te poručili da Carević ostaje na svojoj funkciji i nastavlja normalno raditi.

“Gorica ovim putem želi demantirati netočne informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima, a prema kojima će trener Mario Carević zbog operacije privremeno napustiti klupu naše momčadi”, objavio je klub.

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U Gorici potvrđuju da Carević ima određene probleme s kukovima, no zasad nema planiranog operativnog zahvata.

“Točno je da trener Carević ima problema s kukovima, međutim operativni zahvat nije planiran i trener će nastaviti normalno obavljati svoj posao”, dodali su.

Velikogorički klub pritom je zamjerio medijima koji su objavili prvotnu informaciju što ih prije objave nisu kontaktirali radi provjere. Carević je na klupu Gorice stigao tijekom pretprošle sezone, a u posljednjem kolu SHNL-a njegova je momčad poražena od Hajduka i još čeka na prve bodove u novoj sezoni.