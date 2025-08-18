Kovačeva Borussia Dortmund jedva svladala trećeligaša u Kupu

Umjetnički dojam je izostao, ali Kovačeva momčad prošla je u sljedeće kolo Kupa.
Nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, prošli su prvu prepreku u Njemačkom kupu, pobijedivši na gostovanju u Essenu domaćeg trećeligaša s minimalnih 1-0.
Strijelac pogotka za prolaz bio je Serhou Guirassy u 79. minuti.
Prvi krug će biti kompletiran 26. i 27. kolovoza, kad će svoje utakmice odigrati aktualni prvak Bayern i prošlosezonski osvajač Kupa Stuttgart.
Bavarci će 27. kolovoza gostovati kod trećeligaša Wehena, a dan prije će drugoligaš Eintracht iz Braunschweiga ugostiti momčad Stuttgarta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!