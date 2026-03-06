Kakva vijest iz Španjolske: Barcelona pokrenula pregovore s Vuškovićem?!

“Barcelona je prišla igračevim predstavnicima te uspostavila kontakt. Prvi razgovori su održani”, napisao je Plettenberg. Pregovore bi mogla olakšati činjenica da trener Barcelone Hansi Flick i Vušković dijele istog agenta, Pinija Zahavija, kojeg zbog velikog utjecaja u nogometnom svijetu nazivaju “superagentom”.

Prema Plettenbergu, Barcelona u ljetnom prijelaznom roku traži pojačanje na stoperskoj poziciji, a Flick je impresioniran izvještajima koje je dobio o mladom hrvatskom braniču. Vušković ove sezone igra vrlo zapaženo u HSV-u, gdje je na posudbi iz Tottenhama.

“Iako ima samo 19 godina, Vušković je već stvorio ime tako što impresionira u HSV-u. U 23 utakmice postigao je četiri gola.

U Bundesligi ima 84 posto uspješnih dodavanja i 68 posto pobjeda u duelima. Jasno je da ga HSV želi zadržati produljenjem posudbe. Međutim, njihove mogućnosti su ograničene – ne samo zbog financijski jače konkurencije. Brojni vrhunski klubovi zainteresirani su za Vuškovića”, navodi njemački Sky.

Podsjetimo, Vušković je prošlog ljeta, nakon što je postao punoljetan, i službeno realizirao transfer iz Hajduka u Tottenham vrijedan 11 milijuna eura. Ipak, londonski klub ga od početka 2024. šalje na posudbe kako bi skupljao iskustvo – prvo u poljski Radomiak, zatim u belgijski Westerlo, a od ovog ljeta igra za HSV, gdje nastavlja s dobrim nastupima.

Zahvaljujući igrama u Njemačkoj njegova tržišna vrijednost na Transfermarktu narasla je na 40 milijuna eura. Iako s Tottenhamom ima ugovor do ljeta 2030., interes velikih klubova poput Bayerna, Reala i Barcelone mogao bi dovesti do velikog transfera, kojim bi Spursi višestruko zaradili na igraču koji je stigao iz Hajduka.