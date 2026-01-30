Emir Sahiti ima novi klub: Igrat će za nedavnog Dinamovog protivnika iz Europa lige

Bivši igrač Hajduka Emir Sahiti napustio je HSV, u kojem je proveo posljednjih godinu i pol dana, ali ove sezone nije imao značajniju ulogu.
Skupio je tek četiri nastupa i 230 minuta, što je jasno pokazalo da u Hamburgu na njega više ne računaju.
Karijeru nastavlja na posudbi u Maccabi Tel Avivu, aktualnom prvaku Izraela, koji je nedavno smijenio trenera Žarka Lazetića, a nasljednik još nije imenovan. Maccabi će na kraju sezone imati opciju otkupa Sahitija.
Momčad se trenutačno nalazi na trećem mjestu prvenstva, s deset bodova zaostatka za vodećim Beitarom.
U ligaškoj fazi Europa lige Maccabi je zauzeo posljednje, 36. mjesto, a u drugom kolu je od zagrebačkog Dinama izgubio s 3:1 na “domaćem terenu” u Bačkoj Topoli.
