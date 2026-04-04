Dominirao je Bundesligom, a sada ne igra zbog problema s kilogramima: ‘Nevjerojatno je da je to isti igrač…’

Victor Boniface, nekada među najboljim napadačima svijeta u dresu Bayer Leverkusena, sada pokušava povratiti formu u Werderu iz Bremena, ali daleko je od nekadašnje razine.
Nigerijski napadač odigrao je 11 utakmica za Werder bez gola i trenutačno je izvan momčadi zbog fizičke nespremnosti. Pojavile su se i fotografije koje navodno pokazuju njegov višak kilograma, što je potvrdio i trener Daniel Thioune:
“Očito je da ima višak kilograma. On to dobro zna, a znamo i mi. Volio bih da je u boljoj formi. Mora se dokazati ako želi ući u momčad.”
Thioune se osvrnuo i na Bonifaceove najbolje dane:
“Nevjerojatno je da je to isti igrač koji je briljirao u sezoni u kojoj je Bayer Leverkusen s Xabijem Alonsom osvojio naslov. Od ozljede koju je tada doživio, to više nije isti igrač. A bio je na korak do toga da postane pojačanje Milana.”
Dodao je i kako Boniface trenutno nije spreman za veće napore:
“Naravno da bismo ga voljeli vidjeti u boljem fizičkom stanju. I on sam zna da nije fizički spreman za više od nekoliko minuta. Nitko ne može poreći da nosi koji gram viška.”
S druge strane, Boniface na društvenim mrežama tvrdi da su priče o njegovoj težini pretjerane, a uskoro bi se mogao vratiti na teren. Nigerijac je u Leverkusenu postigao 32 gola uz 12 asistencija, a ranije je briljirao u Union Saint-Gilloiseu i Bodo/Glimtu.
S 25 godina ima vremena za povratak na vrhunsku razinu, no jasno je da mora poraditi na fizičkoj spremi, dok Werder očekuje više od napadača koji je brzo pao iz svjetske klase u prosjek. Za reprezentaciju Nigerije debitirao je 2023. i u 13 nastupa nije zabio.
