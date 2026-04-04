Dominirao je Bundesligom, a sada ne igra zbog problema s kilogramima: ‘Nevjerojatno je da je to isti igrač…’

Nigerijski napadač odigrao je 11 utakmica za Werder bez gola i trenutačno je izvan momčadi zbog fizičke nespremnosti. Pojavile su se i fotografije koje navodno pokazuju njegov višak kilograma, što je potvrdio i trener Daniel Thioune:

“Očito je da ima višak kilograma. On to dobro zna, a znamo i mi. Volio bih da je u boljoj formi. Mora se dokazati ako želi ući u momčad.”

Thioune se osvrnuo i na Bonifaceove najbolje dane:

“Nevjerojatno je da je to isti igrač koji je briljirao u sezoni u kojoj je Bayer Leverkusen s Xabijem Alonsom osvojio naslov. Od ozljede koju je tada doživio, to više nije isti igrač. A bio je na korak do toga da postane pojačanje Milana.”