Bayern potvrdio dolazak zvijezde Maroka, evo koliko iznosi transfer

Njemački nogometni prvak Bayern iz Münchena u srijedu je potvrdio kako je angažirao marokanskog reprezentativnog napadača Ismaela Saibarija (25), dosadašnjeg člana PSV-a iz Eindhovena.
Vrijednost transfera se procjenjuje na 55 milijuna eura.
Prošle sezone Saibari je zabio 15 golova u 27 nastupa za PSV-a, a oduševljava svojim igrama i na Svjetskom prvenstvu koje je upravo u tijeku. On je zasad postigao dva gola za Maroko, u 1-1 remiju s Brazilom i 1-0 pobjedi protiv Škotske.
“Kao dijete sanjate da ćete potpisati ugovor s velikim klubom poput Bayerna. Svi znaju kako je ovo jedan od velikana koji se svake godine bori za trofehe i ja želim osvojiti što više naslova”, kazao je Saibari.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!