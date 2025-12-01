Bugarska nogometna legenda se bori za život, obitelj moli za pomoć

Podijeli :

Guliver Image

Legendarni bugarski nogometaš Ljuboslav Penev (59) nalazi se u teškom stanju nakon što mu je dijagnosticiran rak bubrega.

Trenutno je na liječenju u onkološkoj klinici u Njemačkoj, a bugarski mediji objašnjavaju da ne može primati kemoterapiju jer je u kratkom roku drastično smršavio i organizam mu je iscrpljen.

Čim se u javnosti doznalo za bolest, njegova je obitelj pokrenula humanitarnu akciju i otvorila račun za prikupljanje pomoći.

“Danas se jedna od najvećih bugarskih legendi bori za svoj život. Ljuboslav Penev dao nam je pobjede, ponos i snagu – sada mu mi moramo dati nadu. Molimo vas, stanimo rame uz rame i pružimo ruku čovjeku koji nikada nije prestao davati za Bugarsku“, poručila je obitelj legende sofijskog CSKA, ali i Valencije i Atletico Madrida.

Za reprezentaciju Bugarske je odigrao više od 60 utakmica, a u proljeće 1994. se već borio s rakom testisa.