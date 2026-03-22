Budimir zabio za pobjedu pa poručio: ‘Osasuna mora djelovati upravo ovako’

Podijeli :

(AP Photo/Miguel Oses) via Guliver Image

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir, koji je u subotu navečer zabio gol u pobjedi Osasune od 1:0 nad Gironom, rekao je da je sretan jer momčad ima šanse izboriti izlazak u Europu.

“Ovo je bila važna prekretnica jer se do kraja sezone možemo boriti za Europu“, izjavio je nakon utakmice 34-godišnji Budimir za televiziju Movistar+.

On je u 80. minuti zabio gol kojim je Osasuna skočila na deveto mjesto u španjolskom prvenstvu te zaostaje bod za sedmoplasiranim Real Sociedadom.

„Održali smo dobar razgovor nakon što smo u prošloj utakmici izgubili od Real Sociedada (1:3). Jako mi se svidjela ovakva reakcija nakon tog razgovora. Osasuna mora djelovati upravo ovako“, izjavio je najbolji strijelac kluba iz Pamplone.

“Jako sam sretan zbog gola i osvojena tri boda”, napomenuo je.

Budimira je utakmica, zbog pobjede ostvarene na kraju susreta, podsjetila na ogled s Gironom od prije tri godine. Tada je u posljednjim trenucima zabio za pobjedu kojom je Osasuna bila izborila nastup u europskoj Konferencijskoj ligi.

„Čini se da smo stvoreni da se na početku sezone borimo za primarni cilj, opstanak u ligi, a onda u ožujku i travnju mislimo na Europu“, rekao je.

Budimir, koji je zabio 16 golova u 31 utakmici ove sezone, smatra da sada svi u klubu trebaju težiti ponovnom izlasku u europska natjecanja.

„Svi moramo težiti tome. Prvi ja. Ali također i moji suigrači, sportski direktor, fizioterapeuti. Baš svi“, poručio je.

„Imamo momčad koja je dugo na okupu, koja se dobro natječe“, zaključio je Budimir.

On će se sada priključiti okupljanju hrvatske reprezentacije uoči prijateljskih utakmica s Kolumbijom i Brazilom koje se igraju u američkom gradu Orlandu.