Bruno Petković se vratio treninzima, ali opet nije bio u sastavu Kocaelispora

Instagram/Kocaelispor

Hrvatski napadač nije zaigrao u jučerašnjoj utakmici.

Bruno Petković (31) ponovno je izazvao pozornost turskih medija nakon što se nije pojavio u sastavu Kocaelispora protiv Goztepea. A prema njihovim navodima, Petković nije zaigrao zbog dugova Kocaelispora prema njemu.

Petkoviću navodno od početka sezone nije isplaćena nijedna plaća, već samo bonus od 200 tisuća eura koliko je dobio za potpis ugovora. Javno je zatražio isplatu dodatnih 450 tisuća eura i Upravi postavio ultimatum od 10 dana. Nakon toga bi podnio tužbu Fifi i otišao iz kluba.

Petković se u petak vratio treninzima, ali u okršaju protiv Goztepea (0:0) nije bio u sastavu, što je izazvalo nove sumnje. Petković je nedavno propustio mjesec dana zbog ozljede.