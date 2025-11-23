VIDEO / Kandidat za Zlatnu malinu? Pogledajte sramotnu glumu Petkovićevog i Smolčićevog suigrača

Podijeli :

U utakmici 13. kola turske Superlige Goztepe je ugostio Kocaelispor koji u svom kadru ima dvojicu Hrvata, Brunu Petkovića i Hrvoja Smolčića. Samo je Smolčić igrao u ovom susretu, ali pažnju je na sebe preuzeo glavni sudac utakmice Ali Yilmaz. U prvom poluvremenu je neopravdano isključio Botonda Balogha, a tu grešku mu je ispravila VAR soba. Nije mu to bila jedina greška u prvih 45 minuta. U nadoknadi je loše vidio situaciju između Novatusa Miroshija i Habiba Keita. Tada je Keita, igrač Kocaelispora odglumio udarac na sramotan način. To je prevarilo Yilmaza koji je Miroshiju pokazao crveni karton. Ponovno je reagirala VAR soba i turski sudac je pokazao žuti karton obojici aktera gužve.

