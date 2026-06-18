Brazilski navijači saznali najgore vijesti o Neymaru

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AP Photo/Frank Augstein via Guliver

Brazilski nogometni savez (CBF) potvrdio je da Neymar neće igrati niti putovati s momčadi u Philadelphiju na utakmicu drugog kola skupine C protiv Haitija.

Brazilski navijači saznali su najgore vijesti – Neymar ostaje u New Jerseyju kako bi nastavila s procesom oporavka od ozljede lista desne noge, koju je zaradio još 17. svibnja igrajući za Santos.

Iako se Neymar u srijedu nakratko pridružio suigračima na treningu u Morristownu, medicinska služba “eleçãa ne želi ništa riskirati. Prema navodima brazilskih medija, plan izbornika Carla Ancelottija i liječničkog tima jest osposobiti glavnu zvijezdu za nokaut fazu Svjetskog prvenstva, što znači da će, osim Haitija, propustiti i ključni ogled protiv Škotske 24. lipnja.

Zanimljivo je da Neymar nije zaigrao za seniorsku reprezentaciju još od listopada 2023. godine kada je potrgao prednje križne preventive i meniskus, a prema podacima Transfermarkta, zbog raznih je ozljeda i oporavaka u posljednje vrijeme proveo oko 700 dana izvan terena.

Brazil je u prvom kolu remizirao s Marokom (1:1) i pod imperativom je pobjede protiv Haitija.