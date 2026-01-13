Bomba iz Njemačke: Jurgen Klopp kandidat je za klupu Reala

Podijeli :

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Njemački insajder Florian Plettenberg je u utorak popodne napisao veliku ekskluzivu, a to je da je Jurgen Klopp kandidat za preuzimanje Real Madrida.

Prema njemačkom novinaru, Klopp je kanidat za klupu Reala nakon završetka sezone. Plettenberg naglašava kako njemački trener ima ugovorne obveze prema Red Bullu. Tamo je zadužen za razvoj nogometa diljem svijeta.

Plettenberg naglašava da bi Klopp, ako Real bude ozbiljan u naumu da ga dovede, ozbiljno razmislio o preuzimanju klupe Madriđana.

Klopp je u svojoj karijeri vodio Mainz, Borussiu Dortmund i Liverpool. S Dortmundom i Liverpoolom je osvajao domaća prvenstva dok je s Redsima došao i do osvajanja Lige prvaka.