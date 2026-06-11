Bomba iz Madrida: Real krade Barceloni i Atleticu veliko pojačanje

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(AP Photo/Alastair Grant) via Guliver Image

Krajem sezone 2025./2026. Manchester City objavio je kako će Bernardo Silva napustiti klub nakon devet godina u klubu u kojima je osvojio 18 trofeja od kojih se ističu šest Premier liga te jedna Liga prvaka.

Toj eri je za Portugalca došao kraj, a Bernardo Silva je najavio da će svoju odluku o novom klubu donijeti nakon Svjetskog prvenstva gdje igra u skupini K s DR Kongom, Uzbekistanom i Kolumbijom.

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Na početku su veliki favoriti za njegovo dovođenje bili Barcelona i Atletico Madrid, no kako je vrijeme odmicalo sve manje se pričalo o tom transferu. Tu neodlučnost očito je iskoristio Real Madrid koji je na dan otvaranja Svjetskog prvenstva započeo pregovore s Portugalcem.

Tu vijest prenio je talijanski insajder Fabrizio Romano, a ekskluzivno je to saznao Felix Diaz. Ključan u tom poslu mogao bi biti Jose Mourinho koji bi ubrzo trebao službeno biti predstavljen na klupi Reala.

Portugal svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv DR Konga, a svoju posljednju u skupini odigrat će 28. lipnja. Očekuje se da će Portugalci izboriti šesnaestinu finala što bi značilo da Bernardo Silva, ako održi svoju riječ, u lipnju neće donijeti odluku o svom sljedećem angažmanu.