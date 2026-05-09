VIDEO / Zvijezda Cityja udarila igrača Brentforda i izbjegla crveni karton

U 36. kolu engleske Premier lige Manchester City je s 3:0 porazio Brentford te je tako stigao na -2 od Arsenala, a lijepo su i podebljali gol-razliku gdje sada zaostaju tek jedan gol za Topnicima (+41 u odnosu na +40). No, osim o utakmici i pobjedi Građana, pričat će se o incidentu koji se dogodio u 36. minuti. Tada je Bernardo Silva nakon prekršaja u napadu ostao na podu te se sukobio, prvo verbalno, a onda i fizički s igračem Brentforda. Portugalac je tada zamahnuo rukom prema Nathanu Collinsu te ga je i zahvatio. Sudac utakmice pokazao mu je tek žuti karton i Silva je ostao na terenu.

