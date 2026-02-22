Boban povukao poseban potez koji se svidio igračima uoči Varaždina

Podijeli :

Damir Krajac/CROPIX via Guliver

Dinamo danas od 15 sati gostuje u Varaždinu, a u susret ulaze nakon poraza 3:1 od Genka u Europa ligi.

Zvonimir Boban je nakon teškog poraza razgovarao s trenerom Kovačevićem, a zatim i u subotu od 11 sati prisustvovao treningu momčadi.

Kako objašnjavaju SN, Boban im je došao pružiti podršku na što su igrači dobro reagirali. Nakon utakmice je bilo samokritike, ali su svi razgovori završeni riječima: “Glavu gore, idemo dalje!”.