Boban održao krizni sastanak, evo s kim je razgovarao

U Maksimiru nije dobra atmosfera nakon poraza od Vukovara u 11. kolu HNL-a.
Kako javlja Germanijak, ipak se čini da neće biti većih potresa. Zvonimir Boban održao je krizni sastanak s trenerom Marijom Kovačevićem koji ima njegovu podršku.
Sastancima su prisustvovali i kapetan Josip Mišić te glavni kondicijski trener Ivan Štefanić. Također, dodaje Germanijak, igrači su međusobno razgovarali, a vjerojatno je još netko iz svlačionice privatno razgovarao s članovima kluba.
