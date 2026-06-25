Bizarna situacija na SP-u: Švicarski izbornik usred utakmice promijenio majicu

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Guliver

Švicarska je pobjedom 2:1 protiv Kanade osvojila prvo mjesto u skupini i izborila plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. Nakon utakmice izbornik Murat Yakin prokomentirao je nastup svoje momčadi i neobičnu situaciju prije početka susreta.

Švicarci su nakon dva gola u drugom poluvremenu došli do velike prednosti, ali su Kanađani smanjili rezultat i zakomplicirali završnicu.

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“Sami smo si malo zakomplicirali život. Ipak, danas je to bila timska izvedba. Sjajno smo ušli u drugo poluvrijeme i zabili dva gola. Protivnik se tada otvorio, uveo ofenzivne igrače i to nam je malo otežalo situaciju. Prelako smo gubili lopte i tako im vraćali nadu. No na kraju smo uspjeli privesti utakmicu kraju, a to je najvažnije. Sada možemo uživati u činjenici da smo prvi na ljestvici”, rekao je Yakin.

Posebnu pažnju privukla je njegova promjena majice prije početka utakmice. Yakin je prvo bio u bijeloj, a zatim se pojavio u crnoj majici, što je objasnio zahtjevom četvrtog suca.

“Prišao mi je četvrti sudac jer su i Kanađani nosili bijelo. Nisam htio stvoriti brojčanu prednost za Kanađane (smijeh). Ali imao sam dovoljno opreme sa sobom.”