Legendarni vratar oprostio se u uvjerljivoj pobjedi Meksika: ‘Bilo je to prekrasno posljednje poglavlje moje karijere’

Izjave nakon utakmice trećeg kola u skupini A Svjetskog nogometnog prvenstva, u kojoj je Meksiko pobijedio Češku s 3-0 na stadionu Azteca u Mexico Cityju.
Guillermo Ochoa, legendarni vratar meksičke reprezentacije koji je ušao u 78. minuti utakmice i time se oprostio od nacionalnog dresa:
“Moja prva utakmica – Azteca. Moja posljednja utakmica – Azteca. Bilo je to prekrasno posljednje poglavlje moje karijere. Hvala svima. Stvarno mislim da je najvažnije ostati smiren. Iznad svega, mi smo vrlo vrijedna ekipa. Nismo zadovoljni onim što smo do sada napravili, a to je zato što smo si sami postavili te ciljeve. Idemo korak po korak, jednu utakmicu po jednu. Trenutno nam je sljedeća utakmica najvažnija i nadamo se da ćemo se pripremiti na najbolji mogući način kako bismo pružili dobru predstavu.”
Mateo Chavez, strijelac jednog od tri meksička pogotka osvrnuo se na oproštaj Ochoe pred prepunim stadionom:
“On je primjer svima nama. Prvi je na terenu i posljednji koji odlazi. Ovo je šlag na torti sjajne karijere. On je naš idol, svojim iskustvom je pomogao voditi grupu i jako sam sretan zbog njega.”
Izbornik Meksika Javier Aguirre:
“Prvih 20 minuta mi se nije svidjelo, ali onda smo se smirili, momčad se oporavila i tu smo pokazali mentalnu snagu. Iako je nastup bio dobar, uvijek ima nekoliko stvari na kojima trebamo raditi. Mislim da smo poboljšali pristup. Odradili smo svoj dio. Ova skupina ima snažan karakter.“
Izbornik Češke Miroslav Koubek:
“Glupe pogreške i iscrpljenost nakon dugih putovanja su doprinijeli lošim igrama i rezultatima. Najveća priliku smo propustili kad smo odigrali neodlučeno protiv Južne Afrike. Mnogi igrači su došli na pripreme umorni od sezona u klubovima. Češki nogomet zaostaje, moramo poboljšati svoju igru… Odabrati igrače koji se mogu natjecati na ovoj razini. Imam ugovor i ne odustajem od borbe… Svakako ću ispuniti svoj ugovor”, rekao je Koubek kada su ga pitali o njegovoj budućnosti.
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