VIDEO / Pogledajte kako je Švicarska slomila Kanadu u borbi za prvo mjesto u skupini

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Guliver

Nogometaši Švicarske svladali su Kanadu s 2-1, a BiH je pobijedila Katar s 3:1 u dvobojima zadnjeg kola B skupine Svjetskog prvenstva. Švicarska i Kanada su izravno prošli u šesnaestinu finala, dok BiH kao trećeplasirana ima realne šanse za plasman u nokaut fazu.

Švicarska je slavila pogocima Rubena Vargasa (46) i Johana Manzambija (57), dok je za Kanadu zabio Promise David (76).

Domaćini Kanađani su se odlično držali u borbi za pobjednika skupine, ali su primili dva gola na samom početku drugog dijela od ipak kvalitetnijih Švicaraca.

U prvom dijelu Švicarce je dvaput spasio vratar Gregor Kobel – prvo u 33. minuti kod udarca Cylea Larina, a potom je i u 41. minuti obranio šut Alija Ahmeda. I Švicarci su 33. minuti propustili veliku priliku kada je Ruben Vargas primio točan pas i u situaciji jedan na jedan s golmanom odlučio pucati u lijevu stranu gola. Vratar Kanade Maxime Crepeau mu je obranio šut.

Nakon samo 40 sekundi drugog dijela Švicarska je povela kada je Vargas pospremio u mrežu precizan nabačaj Johana Manzambija. Nakon asistencije napadač Freiburga Manzambi se u 57.minuti upisao u strijelce nakon što mu je loptu namjestio Breel Embolo.

U 80. minuti Kanađani su smanjili atraktivnim golom Promisea, koji je iskoristio dodavanje Nathana Salibe, te su domaćini hrabro su krenuli po drugi gol.

U sudačkoj nadoknadi je Švicarce spasio igrač utakmice vratar Kobel, koji je obranio čak četiri opasna udarca domaćina za izjednačenje. Vratar Borussije Dortmund je zaustavio udarce Corneliusa, Johnstona i dvaput Promisea.

Golove možete pogledati OVDJE.