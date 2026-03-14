Bivši trener Dinama osvojio je prvi trofej, u borbi je za još dva

Nogomet 14. ožu 2026
Bivši trener Dinama ima razloga za slavlje.

Sandro Perković, bivši trener Dinama, došao je do svojeg prvog trofeja u Armeniji. Njegov Noah slavio je nakon raspucavanja s bijele točke protiv Ararata Armenije (4:2) i osvojio Superkup.

Utakmica je završila 1:1, a Perkovićeva momčad bila je uspješnija s bijele točke. Među strijelcima je bio i bivši igrač Hajduka Marin Jakoliš, dok je zadnji jedanaesterac zabio bivši napadač Zrinjskog Nardin Mulahusejnović.

Noah je i dalje u igri da osvoji tri trofeja. Nakon osvajanja Superkupa momčad Sandra Perkovića ima pred sobom i četvrtfinale Kupa, a u prvenstvu ipak zaostaje u borbi za naslov, Ararat Armenia ima osam bodova i utakmicu više.

