Bivši trener Dinama ispisao klupski rekord, ovo je dosad pošlo za rukom samo Zrinjskom

Bivši trener Dinama Mario Cvitanović postavio je novi klupski rekord s momčadi Sarajeva.

Njegova je momčad jučer svladala Posušje rezultatom 3:0 te tako stigla do sedme uzastopne prvenstvene utakmice bez primljenog pogotka. Takav niz klub nije imao otkako se liga igra u formatu s klubovima iz cijele BiH, od sezone 2002./2003.

Precizni su jučer na domaćem terenu bili Ristovski, Elezi i Kuprešak.

Sarajevo, na čijem je golu bivši vratar Gorice Ivan Banić, nije primilo pogodak protiv Širokog Brijega, Veleža, Željezničara, Zrinjskog, Radnika, Sloge i Posušja. Posljednji gol u prvenstvu primili su 29. studenoga prošle godine.

Ovo je prvi put u povijesti da je Sarajevo povezalo niz od sedam utakmica bez primljenog gola, a takav je niz dosad pošao za rukom samo Zrinjskom u sezoni 2015./16.