Bivši trener Dinama došao na korak od finala Kupa

U četvrtak popodne se u Armeniji odigrala prva utakmica polufinala armenskog nogometnog Kupa između Ararat-Armenije i Noah čiji je trener Sandro Perković, bivši trener Dinama, a za njih igra i bivši član Hajduka Marin Jakoliš. U napetom susretu s dva crvena kartona do pobjede od 1:0 je došao Noah
Noah je imao potpunu dominaciju u prvom poluvremenu te su na gol domaćina uputili čak devet udaraca od čega tri u okvir gola. Jedan od njih završio je iza leđa Armana Nersesyana. Zaslužan za to bio je Nardin Mulahusejnović, nekadašnji mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine.
Bio je to jedini pogodak u prvom poluvremenu pa je Noah na predah otišao s minimalnim vodstvom.
Posao Sandru Perkoviću otežao je Nathanael Saintini koji je u 73. minuti zaradio crveni karton za Noah. Isključenje je zaradio i Kamo Hovhannisyan, pa je i Ararat-Armenia ostao s desetoricom na travnjaku.
Do kraja susreta se rezultat nije mijenjao je Noah u prvoj utakmici polufinala slavio s 1:0. Uzvrat se igra za 13 dana. U drugom polufinalu su Andranik i Urartu odigrali remi 1:1.
Noah je inače u sjajnoj formi pa za poraz ne znaju još od 26. veljače kada su u Konferencijskoj ligi ispali od AZ Alkmaara. Dobre igre u prvenstvu dovele su ih na peto mjesto nakon 19 kola, ali imaju i dvije utakmice manje od četvrtog Alashkerta koji drži posljednju poziciju koja vodi u europska natjecanja. Noah je u teoriji i u borbi za naslov jer im prvoplasirani Ararat bježi četiri boda (42) , ali i s utakmicom više dok je Pyunik, koji ima 41 bod i 19 odigranih utakmica, izgledan kandidat za preuzimanje vodstva.
Do kraja je Noahu ostalo osam kola jer se armenska Premier liga, koja broji 10 klubova, igra trokružno do 27 odigranih utakmica.
