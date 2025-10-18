Bivši Ronaldov suigrač: ‘Žvakao je travu dok mu je trener objašnjavao nešto’

Podijeli :

(AP Photo/Antonio Calanni)

Sjećate li se Gianluce Frabotte? Juventus i njegovi navijači sigurno da – bio je to talentirani lijevi bek koji je prije nekoliko godina debitirao najprije pod Maurizijem Sarrijem, a zatim i pod Andreom Pirlom. Ipak, to danas djeluje kao daleka prošlost, piše talijanski Goal.

Frabottina karijera danas više nema dodirnih točaka s Juventusom. Već neko vrijeme igra u nižem rangu – trenutno brani boje Cesene u Serie B. Prije toga nosio je dresove Frosinonea, Barija i Cosenze, a sezonu 2024./25. proveo je u engleskom Championshipu igrajući za West Bromwich Albion.

U razgovoru za Corriere della Sera, 26-godišnji Frabotta prisjetio se dana provedenih u Torinu, slave koja je iza njega, ali i borbe koju danas vodi kako bi se vratio na visoku razinu – i dalje s ljubavlju prema crno-bijelim bojama.

“Izdvojio bih dva posebna trenutka. Prvi je zid u Vinovu – tamo vise dresovi svih omladinaca koji su stigli do prve momčadi. Na kraju tog zida nalazi se veliko ogledalo. Poruka je jasna: ‘Sljedeći možeš biti ti.'”

“A drugi trenutak? Neposredno prije mog debija u utakmici Milan – Juventus. Bio sam u tunelu, napet, prepun adrenalina. Tada mi je prišao suigrač i rekao: ‘Gianlu, opusti se, odličan si. Danas ćeš briljirati, pojest ćeš ih.’ Bio je to Paulo Dybala. Prenio mi je nevjerojatno samopouzdanje.”

“Ronaldo? On je svakodnevno bio primjer profesionalizma. Sjećam se jedne scene sa Sarrijem tijekom taktičkog treninga. Trener mu je pokušavao objasniti kako bi trebao izvesti slobodni udarac, no Ronaldo nije bio oduševljen. Bio je instinktivan igrač – znao je gdje će lopta završiti. U jednom trenutku je otrgnuo malo trave, počeo je mirisati i žvakati te rekao: ‘Volim osjetiti teren. Znam kamo ide lopta.'”

Frabotta je karijeru započeo u omladinskom pogonu Juventusa, gdje je pokazao potencijal kao moderan lijevi bek. Debi u Serie A stigao je 2019. pod Sarrijevim vodstvom, no zbog jake konkurencije u liku Sandra i De Sciglia, nije često dobivao minute na terenu.

Potom je krenuo putem posudbi, u potrazi za većom minutažom i razvojem. Nastupao je za Frosinone, Bari i Cosenzu, gdje je skupljao iskustvo u Serie B. U 2024. okušao se i u Engleskoj, potpisavši za West Bromwich Albion. Danas je član Cesene i nastoji se vratiti u fokus ozbiljnijeg nogometa.