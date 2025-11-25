Bivši klub Vatrenog pred raspadom? Odustali su od natjecanja više od pola godine prije kraja

(AP Photo/Darko Bandic)

Kroz portugalski nogomet prošli su brojni Hrvati, a neki su ostavili i veliki trag te su igrama došli i do hrvatske reprezentacije.

Jedan od njih je Petar Musa koji je svoje prve “portugalske” korake napravio u Boavisti, klubu koji je u teškim financijskim problemima. Prošle godine su ispali iz prve lige, ali svoje natjecanje nisu nastavili u drugom rangu, nego u sedmom.

No, ni za tu ligu nisu uspjeli stvoriti uvjete te su odustali. Na brojne utakmice se nisu ni pojavili te su protivnici dobivali pobjede 3:0 bez borbe. Utjecalo je to na odluku da se klub potpuno raspadne i čini se da će ubrzo prestati postojati.

Klub je osnovan davne 1903. godine, a uspjeli su osvojiti i jednu ligu (2000./2001.) te pet Kupova i tri Superkupa. Za uspješni portugalski klub igrala su i četiri Hrvata. Osim Muse tamo su bili Ivan Pudar, Lovro Medić te Zoran Ban.

