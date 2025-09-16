Bivši kapetan Dinama o Bennaceru: ‘I na treninzima ide sto na sat! Samo mu želim da…’

Podijeli :

Damir Sencar via Guliver

Bivši kapetan Dinama otkrio je kakav je novi igrač Plavih.

Dinamo je zadnjeg dana prijelaznog roka doveo najzvučnije pojačanje – Ismaela Bennacera. Alžirac je stigao iz Milana na posudbu do kraja sezone s opcijom otkupa, a još uvijek se očekuje njegov debi.

Bennacer je zaoštrio konkurenciju u središnjem redu, tu su Josip Mišić i Miha Zajc:

“Dosta je novih igrača došlo, na mojoj bivšoj poziciji mislim da je Dinamo dobro pokriven, i preko Mišića, i Miha Zajc to može dobro odigrati, a tu je i Bennacer“, rekao je Milan Badelj za Dnevnik Nove TV.

Bivši kapetan Dinama je čak 11 godina proveo u talijanskom nogometu, igrao je Fiorentinu, Lazio i Genou, tako da se iz prve ruke uvjerio kakav je Bennacer igrač te što može donijeti Plavima:

“Donosi ogromnu kvalitetu, znam ga dovoljno da znam što donosi, i na treninzima je takav. Ide sto na sat. Tako da, to je taj mentalitet, on diže i kvalitetu treninga, i kvalitetu ostatka momčadi. Samo želim da je zdrav, sve ostalo on ima”, ispričao je Badelj.