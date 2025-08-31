Bivši igrač Hajduka nedavno je potpisao za Osijek, a sada seli na posudbu u Prvu NL

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr

Mateo Bačić nedavno je potpisao ugovor s Osijekom, no ubrzo nakon toga upućen je na posudbu.

Dvadesetogodišnji napadač nastupat će za Sesvete u Prvoj NL. Bačić je prije dvije godine bio najbolji strijelac juniorske momčadi Hajduka, a prošlog ljeta napustio je Poljud.

Prošlu sezonu proveo je u Sampdoriji, gdje je igrao za njihovu juniorsku ekipu. U talijanskom prvenstvu Primavere odigrao je 31 susret i postigao sedam pogodaka, a sada se odlučio vratiti u domovinu.