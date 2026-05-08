Bivši igrač Dinama zabio gol nakon skoro godinu dana čekanja

ernestkolodziej_gornik_rakow_2526_OL_0920 via Guliver Image

U 32. kolu poljske Ekstraklase Rakow je s 2:0 bio bolji od Korone iz Kielcea te je skočio na treće mjesto poravnavši se s drugim Gornikom na 49 bodova.

U pobjedi su svoj obol dali i Hrvati jer je Fran Tudor, bivši igrač Hajduka i Dinama odigrao čitavih 90 minuta dok je gol za 2:0 postigao Marko Bulat, donedavni član zagrebačkog Dinama.

Šibenčanin je svoj gol zabio u 57. minuti, a bio mu je to prvi gol nakon skoro godinu dana čekanja. Svoj posljednji pogodak postigao je još u kolovozu prošle godine. Tada je mrežu zatresao protiv Termalice B.B. Bulat je u Dinamu bio do kraja sezone 2023./2024. kada je prešao u belgijski Standard na posudbu, a onda je 2025. godine preselio u Rakow.

Ovom pobjedom od 2:0 Rakow je ostao aktivan u borbi za naslov, ali ono što je realnije je borba za kvalifikacije Lige prvaka. Naime, Poljska šalje dva predstavnika u kvalifikacije elitnog natjecanja, a Rakow se ovim slavljem poravnao po broju bodova s Gornikom iz Zabrza.

Rakow i Gornik imaju 49 bodova, no razlika je što Rakow ima utakmicu više. Na ljestvici vodi Lech s 55 bodova. Klub iz Poznana također je odigrao 31 utakmicu kao i Rakow.