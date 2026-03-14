Bivši hajdukovci režirali preokret Dugopolja u borbi za SHNL

Vinkovčani su u utakmicu ušli kao trećeplasirana momčad s 35 bodova, dok je Dugopolje bilo četvrto s bodom manje. Ovom pobjedom Dugopolje je stiglo do drugog mjesta s 37 bodova, dva manje od vodećeg Rudeša koji ima utakmicu manje.

Klasična situacija u Hrvatskoj: Vodeća momčad Prve NL bi u elitnom rangu domaće utakmice igrala u drugom gradu

Cibalia je povela u 40. minuti kada je nakon kornera Marka Pervana na drugoj vratnici pogodio Karlo Stapić. U nastavku je Dugopolje preokrenulo rezultat golovima bivših igrača Hajduka. Mijo Caktaš je u 67. minuti izjednačio, a pobjedu domaćinima donio je Andrija Balić pogotkom u 89. minuti.

Dugopolje je tako u debiju novog trenera Dine Skendera prekinulo niz od tri utakmice bez pobjede, dok je Cibalia upisala treći uzastopni poraz nakon serije od šest pobjeda.