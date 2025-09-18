Bio je prvak s Dinamom i Hajdukom, sada uoči derbija za SK otkrio probleme momčadi: ‘Teško je reći…’

Podijeli :

Alex Livesey /Allsport

Tomislav Rukavina, bivši hrvatski nogometaš i koji se trenutačno razvija i gradi kao trener, za Sport Klub se osvrnuo na svoja dva bivša kluba – Hajduk i Dinamo.

Uoči derbija SuperSport HNL-a između Hajduka i Dinama, koji se 20. rujna igra na Poljudu, za komentar smo zamolili Tomislava Rukavinu koji je u bogatoj igračkoj karijeri, nakon što je prošao školu Osijeka, osvajao naslove prvaka države s Dinamom (5) i Hajdukom (2).

Posebna tema bili su porazi Hajduka i Dinama u 6. kolu SHNL-a. Naime, nakon što je Hajduk u subotu poražen kod Varaždina (2:0) u nedjelju smo svjedočili novom iznenađenju kad su nogometaši Gorice na maksimirskom stadionu s 2:1 pobijedili velikog favorita Dinamo.

“Jedna i druga momčad su, dakle Hajduk i Dinamo. ušle su sa značajnim promjenama u sezonu, ali ne samo u igračkom kadru gdje su promjene bile ogromne, nego i u trenerskom kadru”.

Oba kluba su, usprkos velikim promjenama, u novu HNL sezonu ušla vrlo dobro?

“Slažem se, početni rezultati su bili vrlo bitni za potvrdu onoga što su uprave radile, znači da su napravili nekakav dobar posao, međutim, bilo je logično očekivati da te momčadi još nisu pohvatale sve one zahtjeve koje donose novi treneri i bilo je za očekivati da će doći do određenih promjena i pada.

Evo, kad već spominjem Hajduk, mislim da je možda i manje iznenađenje pobjeda Varaždina. Zašto? Zato jer konstantno dobro igraju i trener Nikola Šafarić zaista radi dobar posao. Radio je to i prošle godine, a eto nastavlja i ove bez obzira na odlazak nekih igrača. Vidimo da su doveli fantastičnog igrača Tavaresa i uspjeli su dobiti Hajduk koji, istina, nije bio na svojoj razini. Naravno da se činilo kako će Dinamo to iskoristiti te kako će u puno boljoj atmosferi doći na derbi na Poljud. Međutim, nije se dogodilo. Gorica je odigrala odličnu utakmicu. Iskoristili su određenu anemičnost momčadi Dinama, pogotovo u samom začetku utakmice. i jednostavno kad se uvukla nervoza, kad je došao negativan rezultat, nisu se znali boriti s tim.“

Taj poraz Dinama od Gorice je poprilično odjeknuo jer je bio neočekivan?

“Za neke i nije iznenađenje jer to je u principu nekakva logika zato jer ima puno novih igrača u Dinamu, puno igrača koji još nisu bili u klubu ovakve razine i ovakvog pritiska i teško je sa sigurnošću reći što od njih možemo očekivati kad dođu u takvu situaciju. “

Igrali ste u Hajduku, igrali ste u Dinamu. Što možemo očekivati u derbiju 20. rujna na Poljudu. Znate jako dobro kako dišu Poljud i Torcida prije derbija.

“Znamo naravno da je ogroman pritisak igrati u takvim klubovima i pogotovo pred same derbije, znamo da to nisu obične utakmice. Naravno da se porazi koje su doživjeli u zadnjim kolima, hoćete – nećete, odražavaju na ukupnu atmosferu i čak bih rekao da možda u određenoj mjeri krenu i sumnje u vlastite snage ili dođe do pada samopouzdanja i sigurnosti.

Ukratko, kakva god bila razlika u kvaliteti, kad se dođe na derbi, nebitno gdje se igra, tu se gubi svaka ta ravnoteža i to je jednostavno utakmica koja može ovisiti o nekakvoj inspiraciji pojedinca. Tako da je teško reći tko je favorit u toj utakmici, jer jedni i drugi imaju puno motiva, previše novih igrača koji nisu još igrali takve utakmice. Tako da je teško prognozirati kako će se novi igrači reagirati na taj pritisak koji nose derbiji.”

Kako komentirate promjene u taktici kod oba trenera, onako iz vašeg trenerskog kuta?

„Kad pričamo o taktici, mislim da je puno veću promjenu donio trener Hajduka nego trener Dinama. Znamo da ga Garcia voli nogomet koji se bazira na iznošenju lopte od golmana, voli nogomet s puno kratkih dodavanja i pokušava izbjegavati nekakva nasumična napucavanja. Također izbjegava nekakvo šabloniziranje i pokušava postaviti igru tako da se osvoji prostor te da lopta dođe do krilnih pozicija koje su po njemu najbitnije. Uostalom, u tom smjeru je i išao prijelazni rok i tražili su igrače za takvu igru, da sad ne nabrajamo sva pojačanja od kojih je najzvučnije ima Ante Rebić. Ukratko, treba proći određeno vrijeme da uđu u formu. Eto, to je nekako najvidljivija razlika u odnosu na ono što je igrao Gattuso.“

Poraz Dinama od Gorice pokazao je neke slabosti Modrih. Neki su mišljenja kako je to bilo možda i najlošije poluvrijeme u zadnjih 20-ak godina.

„Ne treba sad biti previše kritičan. Naravno, imali su sad reprezentativnu stanku i očekivalo se da će to funkcionirati bolje nego što su pokazali protiv Gorice. Uz to treba reći kako Dinamo, nakon ne znam koliko vremena, nema više veliki broj reprezentativaca i očekivali smo svi da će se dodatno uigrati. Po mom mišljenju doveli su jako veliki broj igrača, pogotovo veznih… OK, to može biti prednost, ali opet s druge strane može biti i određeni jer nisam siguran da će svi ti igrači u određenom trenutku biti u pravoj formi. Znamo da se za pravu formu igrača mora dosta toga poklopiti. Dakle, igrači moraju biti u pravoj formi, a da bi bili u pravoj formi moraju imati dovoljan fond minuta, što se kaže minuta u nogama. I to pogotovo u pravim utakmicama jer ako vi imate veliki broj rotacija, onda to siguran da oni mogu ostvariti.“

Ukratko, navijači Hajduka i Dinama očito trebaju imati strpljenja dok sve ne legne na svoje mjesto?

„Da, to je logično. Znamo da je Dinamo napravio ogromnu smjenu igrača, otišlo ih je više od 20, a stiglo je nekih 15-16 novih i sigurno da to ne može odmah funkcionirati. Tim više što ima jako puno igrača koji su došli iz, pod navodnicima, manjih klubova i nisu možda navikli igrati pod ovakvim konstantnim pritiskom. Moraju shvatiti da nije bitno samo pobijediti nekog 2:0, nego je važan i dojam. Dakle, gledaju se svi mogući detalji i to nosi određene pritiske koji dečki možda u drugim manjim klubovima dosad nisu osjetili. Tako da će sigurno će trebati vremena da uhvate ritam i da se prilagode na takve stvari.“