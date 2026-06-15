Radio je u Hajduku, a sada dobiva veliku priliku u Austriji

Despotović u Austriju stiže nakon što je posljednje četiri godine obnašao dužnost sportskog direktora egipatskog prvoligaša Wadi Degle, gdje je radio od 2021. godine. Prije toga gradio je trenersku karijeru u Hajduku, gdje je od siječnja 2017. vodio juniore Akademije “Luka Kaliterna”, a u siječnju 2019. preuzeo je drugu momčad splitskog kluba. Na klupi Hajduka II zadržao se do prosinca 2020. godine, nakon čega je otišao u Egipat.

U Riedu vjeruju da će upravo hrvatski stručnjak predvoditi klub u narednim sezonama, a navijačima je predstavljen uz poruku dobrodošlice i veliko uzbuđenje zbog početka suradnje.

Prvo službeno predstavljanje Despotovića medijima održat će se 23. lipnja na konferenciji za novinare povodom početka nove sezone, kada će javnosti predstaviti svoje planove i ciljeve na klupi austrijskog prvoligaša.