Benfica nakon povijesnog debakla otpustila trenera

Podijeli :

xValterxGouveia via Guliver

Donedavni trener Benfice Bruno Lage, dobio je otkaz nakon šokantnog poraza (3:2) od Qarabaga u prvom kolu Lige prvaka.

Benfica je doživjela poraz u Lisabonu nakon preokreta, iako je nakon 16 minuta igre domaća momčad vodila 2:0, no na kraju je poražena 3:2.

Bio je to povijesni trijumf – Qarabag je postao prvi klub iz Azerbajdžana koji je osvojio sva tri boda u utakmici Lige prvaka – i to na svom debiju u elitnom kontinentalnom nogometnom natjecanju.

POVEZANO VIDEO / Spektakl Tudora i Kovača od osam pogodaka, Qarabag šokantno okrenuo 0-2 na Luzu

Hrvatski napadač Franjo Ivanović za Benficu je zaigrao od 70. minute.

“Postigli smo dogovor s Brunom Lageom, on više nije trener Benfice. Želim mu zahvaliti na svemu što je pokušao učiniti, na svoj predanosti koju je pokazao ove godine”, rekao je prvi čovjek Benfice Rui Costa i dodao:

“Nažalost, došlo je vrijeme za promjenu. Što se tiče novog trenera, očekujemo da će biti na klupi već u subotu, u Vila das Avesu.”

Ovo je bio drugi mandat Bruna Lagea u Benfici, koji je započeo u rujnu 2024.

Prošle sezone Benfica je osvojila Liga kup. Ove sezone Benfica je osvojila portugalski Superkup i zabilježila tri pobjede i jedan remi u prvenstvu.

Nogometaši Benfice su prošli kroz dvije kvalifikacijske faze za Ligu prvaka, eliminirajući Nicu pobijedivši ih oba puta, a zatim i Fenerbahče.

Upravo je nedavni trener turskog kluba, Jose Mourinho, trenutno glavni kandidat za zamjenu Lagea na klupi Benfice.

Lage je prethodno vodio Benficu od siječnja 2019. do lipnja 2020., nakon što je trenirao i juniorsku i B momčad kluba. 49-godišnjak je također radio kao glavni trener u Wolverhamptonu i Botafogu.