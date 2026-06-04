Bayer Leverkusen ima novog trenera

Riječ je o dosadašnjem treneru Toulousea Carlesu Martínezu Novellu. Trener koji se školovao u poznatoj La Masiji i radio u Barceloni bio je i izbornik kuvajtske U-20 reprezentacije.

U Toulouseu je od 9. prosinca 2022., a mjesto glavnog trenera preuzeo je u lipnju 2023. Kao pomoćni trener bio je dio stručnog stožera koji je klub doveo do osvajanja francuskog Kupa.

Tijekom tri godine na klupi Toulousea vodio je momčad u 120 utakmica te ostvario učinak od 41 pobjede, 34 remija i 45 poraza.