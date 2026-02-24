Barcelona dovela igrača iz druge engleske lige

Podijeli :

Foto: Norwich City

U ponedjeljak navečer je Barcelona dovela mladog Engleza u svoje redove.

Riječ je o 16-godišnjem Ajayju Tavaresu koji je bio član engleskog drugoligaša Norwich Cityja. Tamo je stigao kao 12-godišnjak te se u klubu zadržao četiri godine.

Nastupio je i za seniorsku momčad u prijateljskoj utakmici protiv nizozemskog Volendama, a redoviti je član mlađih uzrasta engleske reprezentacije. Igrao je za U-15, U-16, U-17, a vjeruje se da će ubrzo stići i do starijih uzrasta.

Tavares inače igra na poziciji krila, a Barcelona ga je u svoje redove dovela za oko milijun eura.