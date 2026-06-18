Barbarez: Odigrali smo vrhunski 60 minuta, bili smo bolji od Švicarske

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Bosna i Hercegovina je u drugom kolu Svjetskog prvenstva upisali težak poraz od Švicarske (4:1) te je sada u opasnosti od ispadanja u grupnoj fazi. U sljedećem susretu ih čeka Katar koji još nije odigrao utakmicu drugog kola (Kanada). Nakon Švicarske i uoči Katara svoj komentar dali su Edin Džeko i Sergej Barbarez.

“Rezultat je možda i previsok. Zapravo, sigurno je previsok, ali kada ostanete s igračem manje, morate pokušati neke stvari iskontrolirati.

Džeko nakon visokog poraza: ‘Trebali smo se zatvoriti nakon crvenog kartona, primili smo naivne golove’ VIDEO / BiH je teško poražena, ali ovaj mladić je ispisao povijest, pogledajte njegov prekrasan pogodak

Želja je bila tu, igrali smo vrhunski 60 minuta i bili bolji od protivnika, ali onda primimo onaj gol jer nismo dobro izbili loptu. Zatim je stigao i crveni karton, a u takvoj situaciji i puno iskusnije momčadi upadnu u probleme”, rekao je Barbarez.

Što biste promijenili u ovoj utakmici?

“Promijenio bih onu pogrešku kod prvog gola i crveni karton. Nakon toga smo im prepustili sredinu terena, nismo više imali dodir s protivnikom. Švicarska ima sjajne nogometaše i oni su to znali iskoristiti”, dodao je.

“Katar nije posljednji vlak. Ovo je grupna faza, znamo kako sustav funkcionira. Pokušat ćemo se što bolje pripremiti za tu utakmicu i pobijediti”, poručio je izbornik BiH. Utakmica protiv Katara na rasporedu je u srijedu u 21 sat u Seattleu.