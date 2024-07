Bara potvrdio: ‘Belinho ostaje u Dinamu’

Podijeli :

N1

Menadžer Andy Bara potvrdio je kako mladi Belinho ipak ostaje u Maksimiru.

Dinamo i Belinhovi agenti i obitelj riješili su sve nesporazume. Naime, Dinamo je dječakovom ocu poštom poslao ugovor prema kojem bi on zarađivao 400 eura mjesečno, što je razljutilo i oca i Belinhove menadžere Andyja i Dennyja Baru. No, Bara je sjeo s prijateljem i sportskim direktorom Dinama Markom Marićem te su se uspjeli dogovoriti.

“Marka Marića poznajem od devete godine, kad smo zajedno počeli igrati, a igrali smo skupa do 18. godine. On je u mojoj kući spavao stotinu puta, ja stotinu puta u njegovoj. Istina je da ja nisam bio u najboljim odnosima s Dinamom zbog nekih prošlih poslova u kojima mi je Dinamo ostao dužan, ali kad me Marko pozvao na sastanak, nisam ga mogao odbiti”, rekao Bara za Index i nastavio:

“Belinho ostaje u Dinamu i to je od prvog dana želja svih nas jer Dinamo je ipak – Dinamo. Dogovor je da stvari dalje idu svojim tokom, da se Belinho nastavi razvijati pa ćemo ponovno sjesti kad se igrač približi prvoj momčadi i onda dogovarati uvjete. Belinho je sretan što ostaje, sretna je i njegova obitelj i to je sigurno najbolje za sve u ovoj priči.”

Mali Brazilac nastavlja biti član Dinamove škole, neće primati nikakvu plaću, ali će Bara i Marić biti u stalnom kontaktu oko njegove budućnosti.