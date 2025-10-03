Arne Slot: ‘Bit ću iznenađen ako se to dogodi’

Podijeli :

AP Photo/Alessandra Tarantino via Guliver

Liverpool je u posljednja dva susreta upisao poraze što je iznenađujuće jer su u prvih sedam utakmica upisali isto toliko pobjeda. No, protiv Crystal Palacea, a onda i protiv Galatasaraya su kažnjeni za neopreznosti u obrani. No, osim poraza pojavili su se i drugi problemi.

U utakmici s Galatasarayom ozljede su zadobili Hugo Ekitike i Alisson, a nije bio spreman ni Federico Chiesa. Arne Slot će tako imati brige za vikend, ali i nakon toga.

“Ekitike i Chiesa vraćaju se na trening danas, ali Alissona neće biti neko vrijeme.”

David Ornstein, pouzdani britanski novinar rekao je kako Brazilca neće biti na terenu šest tjedana što mu ostavlja mogućnost za povratak nakon pauze, ali ne preveliku. Tu sumnju dijeli i Arne Slot.

“Bit ću iznenađen ako Alisson bude spreman za prvu utakmicu nakon reprezentativne pauze.

Liverpool za vikend gostuje kod Chelseaja na Stamford Bridgeu, a onda slijedi spomenuta reprezentativnu pauzu.