Argentina ispisala negativnu povijest u finalu SP-a

Argentina je u finalu Svjetskog prvenstva poražena od Španjolske 1:0, a osim izgubljenog naslova ostat će zapamćena i nevjerojatno loša napadačka predstava branitelja trofeja.
Momčad Lionela Scalonija postala je prva u povijesti finala Mundijala koja tijekom 90 minuta nije uputila nijedan udarac prema suparničkim vratima.
Lionel Messi i Julian Alvarez ostali su potpuno izolirani jer argentinski vezni red nije uspijevao probiti španjolski pritisak i stvoriti prilike. Prvi pokušaj Argentina je imala tek u produžecima, kada je Messijev udarac blokirao Mikel Merino.
Do kraja utakmice Argentina je završila s tek dva udarca, dok je Španjolska imala čak 20 pokušaja. Pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti, a Argentini je dodatno otežao posao crveni karton Enza Fernandeza u 93. minuti.
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