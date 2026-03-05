ANKETA / Kako je Patrik Kolarić odsudio nevjerojatni Jadranski derbi?

Podijeli :

Branislav Racko via Guliver Image

U utakmici četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa Rijeka je na Rujevici u dramatičnoj utakmici preokrenula protiv Hajduka u nadoknadi te je slavila s 3:2. Osim ludog preokreta velika priča susreta bio je sudac Patrik Kolarić koji je imao zahtjevan zadatak s brojnim dvojbenim situacijama.

Posebno je zanimljivo bilo prvo poluvrijeme u kojem je VAR reagirao na dosuđeni kazneni udarac zbog prekršaja nad Tonijem Frukom. Na kraju je Kolarić poništio svoju odluku te je najboljem igraču Rijeke pokazao žuti karton za simuliranje.

Garcia: Danas smo pokradeni! Smiješno je da nam se Marešić zagrijava pa mi jave da ne može igrati Pomoćni trener Rijeke: Pokazali smo da imamo dušu, igrači i trener su pravi heroji

Potom je u nastavku dao žuti karton Ronu Raciju za prekršaj nad Danielom Adu-Adjeijem iako se činilo da je to zaustavljanje izgledne prilike za gol. Istaknuli su se zatim i prekršaji Ante Rebića. Za prvi grubi start nije dobio karton, a onda je za udarac laktom zaradio žuti karton.

U drugom dijelu dosudio je dva kaznena udarca za Rijeku, a nadoknada je zbog svih tih provjera bila pozamašna, a gol je svejedno pao u 120. minuti nadoknade, šest minuta nakon isteka minimalnog sučevog vremena.