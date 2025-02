Amorim nakon novog poraza: ‘Ne brinem se za svoj posao’

Podijeli :

Gulliver Images

Nakon još jednog poraza u Premier ligi, trener Manchester Uniteda Ruben Amorim izjavio je kako se ne brine za svoj posao, odnosno da ga jedino brine pogled na tablicu, objavili su britanski mediji.

“Ne brinem se za svoj posao. Jedino što me zabrinjava je pogled na tablicu”, kazao je portugalski strateg nakon nedjeljnog poraza 0-1 od Tottenhama. Bio je to osmi poraz “Crvenih vragova” u 12 ligaških utakmica otkad je sredinom studenoga Amorim preuzeo kormilo i sada se klub s Old Trafforda nalazi na 15. mjestu Premier lige.

“Moj posao je izuzetno težak, imam brdo problema. Protiv Spursa nisam mogao računati na 12 igrača, jer su na listi ozlijeđenih. Zbog toga sam na klupi za pričuve imao osam tinejdžera. No, neću se predati, niti odustati od svoje ideje kako treba igrati moja ekipa“, izjavio je Amorim.

Na pitanje zašto je jedinu zamjenu obavio tek u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena, portugalski trener je odgovorio: “Moj je zadatak da pomognem nogometašima, ne smijem svojim potezima ugroziti njihov igrački razvoj. Ovo je najteže natjecanje na svijetu i moram biti oprezan kad su u pitanju mladi igrači”, rekao je Amorim.

Nakon 25 kola Manchester United ima čak 12 poraza, što je najgori skor od sezone 1973./’74., kad su ispali iz prve lige. Također, United i predzadnji Leicester zabili su najmanje golova u prvom poluvremenu. U posljednjih deset utakmica “Crveni vragovi” samo su samo jednom zatresli mrežu u prvom poluvremenu.