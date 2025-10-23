Allegri: Modrić se zabavlja, na višoj je razini od ostalih

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Milan u petak od 20:45 gostuje kod Pise u osmom kolu Serie A.

Momčad Massimiliana Allegrija je trenutno na prvom mjestu ljestvice talijanskog prvenstva, no trener objašnjava da to nije jedini pritisak s kojim se suočavaju:

“Osim pritiska, čeka nas i komplicirana utakmica. Pisa je, izuzev susreta s Bolognom, uvijek igrala borbeno, zabijala golove i pružala dobar otpor momčadima poput Napolija i Rome. Morat ćemo ući u utakmicu na pravi način”, izjavio je Allegri, pa dodao: “Postoji i mali tabu koji moramo srušiti jer moramo biti bolji nego protiv Cremonesea.”

Upitan je i o Luki Modriću, o kojem govori:

“Rijetko griješi jer je nevjerojatni šampion. Dodavanja i vizija su mu na višoj razini u odnosu na ostale. Ugodno mu je u ovoj ulozi i jako se zabavlja.”

Kao glavni cilj sezone istaknuo je povratak u Ligu prvaka:

“Pobjeda nikad nije laka. Želimo napraviti još jedan korak naprijed i polako se približiti broju bodova koji nas vodi u Ligu prvaka. To je naš cilj. Trebamo minimalno 74 boda. Ne razmišljamo o Napoliju ili Interu, već samo o sutrašnjoj utakmici. Moramo ostati čvrsto na zemlji“, zaključuje Allegri.